news

All’interno del mondo del gioco online, che vive una costante fase di sviluppo, riveste un ruolo fondamentale l’accessibilità. Le grandi innovazioni tecnologiche degli ultimi tempi, Intelligenza Artificiale in primis (materia oggetto d’investimenti anche da parte della regione Lombardia), hanno contribuito a rendere le attività ludiche digitali sempre più immersive e coinvolgenti, tuttavia l’aspetto più importante oggigiorno è garantire che queste esperienze siano accessibili al maggior numero possibile di persone. Proprio per questo motivo, nel corso di quest’articolo andremo ad analizzare maggiormente nel dettaglio il ruolo dell’accessibilità in questo settore e il perché è così importante.



L’importanza delle promozioni per abbattere le barriere economiche



Un aspetto spesso sottovalutato, ma altresì fondamentale per rendere il mondo dell’iGaming accessibile, è indubbiamente la presenza di promozioni. Un esempio pratico in questo senso possono essere i bonus senza deposito immediato senza invio documenti come quelli presenti alla pagina appena linkata: questa tipologia di offerta, che non richiede alcun versamento, mette a disposizione dei giocatori un piccolo credito per testare i giochi e tentare la fortuna, senza dover investire fin da subito il proprio denaro. Un bonus come quello senza deposito, infatti, consente al giocatore di ritrovarsi sul proprio conto gioco una determinata somma da poter giocare. Questo, ovviamente, abbatte totalmente le barriere economiche permettendo a chiunque di potersi interfacciare con il mondo dei casinò online.



L’importanza di un’interfaccia semplice e intuitiva e delle interfacce adattive



Le interfacce utente adattive, a differenza di quelle statiche, sono quelle che, come dice il nome, si adattano alle esigenze degli utenti. Questi ultimi sulla base delle proprie necessità possono modificare l’interfaccia rendendola maggiormente accessibile, intuitiva e personalizzata.In questo modo, l’usabilità cresce sensibilmente grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, che osserva le interazioni degli utenti per adattare l’esperienza in base alle loro preferenze e necessità.



L’accessibilità passa anche dal design che si adatta al dispositivo utilizzato

Non è un caso se i casinò online non presentano la stessa interfaccia su tutti i dispositivi. Dietro queste piattaforme si trovano sistemi capaci di riconoscere automaticamente lo schermo in uso, sia esso uno smartphone o un computer, e di ottimizzare la visualizzazione di conseguenza. Questa flessibilità rende l’esperienza di gioco più fluida e su misura. I casinò più avanzati, infatti, grazie a un insieme di logiche lato server e script lato client, riescono a individuare caratteristiche come le dimensioni e l’orientamento dello schermo, la potenza della CPU e la densità dei pixel, adattando ogni elemento dell’interfaccia alle specifiche del dispositivo.



Quanto è importante la compatibilità con tecnologie assistive per persone con disabilità



Se prima il tema relativo all’accessibilità era solo ed esclusivamente un’esigenza tecnica di nicchia, adesso si tratta di una vera e propria priorità strategica per i brand. Con l’emanazione della Direttiva sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali (European Accessibility Act – Direttiva UE 2019/882), il contesto normativo europeo ha stabilito delle regole che valgono da giugno 2025, secondo le quali l’accessibilità è diventata un vero e proprio obbligo normativo. L’accessibilità, tuttavia, si rivela essere in quest’ottica soprattutto un fattore di inclusione per tutte quelle persone che presentano disabilità uditive, visive, motorie e cognitive. Per questo motivo anche il mondo dei casinò online non può ignorare questo tema, che ormai costituisce un elemento chiave per valorizzare l’immagine aziendale e testimoniare attenzione concreta verso l’inclusione.



L’accessibilità passa anche dalla traduzione in tempo reale



Dal momento in cui un sito di casinò online decide di espandere il proprio mercato, sa bene che uno degli ostacoli principali è quello della lingua. Per questa ragione la traduzione in tempo reale, anche per casinò live e tornei internazionali, è un potentissimo strumento per rendere la piattaforma accessibile a più persone possibili. Più il sito parla correttamente la lingua dell’utente, più l’utente sarà portato a fidarsi e di conseguenza a registrarsi. Ovviamente questo deve valere per qualsiasi elemento del sito, dal menù di navigazione alle regole dei giochi, dall’assistenza clienti, alle email, notifiche, termini e alle condizioni etc.