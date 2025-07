Cronaca

SOLARO – È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere un uomo di 38 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi, lunedì 14 luglio, tra via Meucci e la provinciale Saronno-Monza.

Lo schianto, che ha coinvolto un’auto e una moto, si è verificato poco prima delle 7. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, automedica e, vista la gravità della situazione, anche l’elisoccorso decollato da Milano.

Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche: è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul suo stato attuale.

Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità nella zona interessata. L’incidente ha avuto forti ripercussioni sulla circolazione mattutina, in particolare lungo gli assi viari principali tra Solaro e Ceriano.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

