LIMBIATE – Una pastasciutta per la memoria e per la pace, nel nome dei fratelli Cervi e con un messaggio di solidarietà al popolo palestinese. Venerdì 25 luglio, alle 19,30, all’oratorio di San Giorgio in via Mazzini 2 torna la Pastasciutta Antifascista, organizzata da Anpi Limbiate nel solco della tradizione avviata dalla Famiglia Cervi il 25 luglio 1943, per celebrare la caduta di Mussolini.

Allora, a Campegine, i Cervi offrirono chili di pasta alla popolazione, come segno di speranza e libertà. Una festa nata tra le macerie della guerra, interrotta pochi mesi dopo dalla fucilazione dei sette fratelli e di Quarto Camurri, ma che ancora oggi viene riproposta in tutta Italia per affermare i valori dell’antifascismo e della condivisione.

L’edizione limbiatese si arricchisce quest’anno di un gesto concreto: sarà distribuita la Gaza Cola, e l’intero ricavato sarà destinato alla raccolta fondi promossa da Emergency e Anpi per la ricostruzione di un ospedale nella Striscia di Gaza.

La pasta sarà servita gratuitamente, come vuole la tradizione. È previsto solo un piccolo contributo per l’acqua o un bicchiere di vino. Durante la serata interverranno Rosario Traina, presidente di Anpi Limbiate, il giovane palestinese residente in città Muhammed Saleh e Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale di Anpi.

(foto di una passata edizione)

