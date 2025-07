Città

SARONNO – Un ringraziamento speciale, sentito e commosso, arriva da Sabrina Baruzzo per il reparto di Medicina al quarto piano dell’ospedale di Saronno. La sua mamma, disabile e non vedente, è stata ricoverata lo scorso mercoledì 12 giugno in seguito a un malore, ed è proprio da quei giorni difficili che nasce il desiderio di esprimere pubblicamente la propria gratitudine.

“Grazie di vero cuore a tutto il personale medico e infermieristico – scrive – per la cura, l’attenzione e le parole dolci dedicate a mia mamma. In ogni gesto si è sentita accolta e protetta”.

Nel suo messaggio, Baruzzo cita con affetto e riconoscenza alcune delle persone che più le sono rimaste nel cuore: Sonia, Alessia S., Giovanna, Francesco, Manuel, Orietta, Ivan, e tutto lo staff del reparto. Un pensiero particolare anche al coordinatore e caposala Massimo, e ai medici che hanno seguito la paziente: i dottori Giavoni, Giannelli, Lo Prete Francesco e la dottoressa Gianni Michela.

“Avete dimostrato di essere dei veri angeli”, conclude.

