ROVELLO PORRO – A seguito dell’ordinanza emanata dal presidente della giunta Regionale della Lombardia e considerate le elevate temperature che si registrano durante le ore centrali della giornata, il Comune di Rovello Porro ha disposto una modifica degli orari pomeridiani di apertura del centro raccolta rifiuti situato in via Ariosto.

Nel dettaglio, per i mesi di luglio e agosto, l’accesso pomeridiano sarà possibile nei giorni di:

martedì dalle 15.30 alle 17.15

mercoledì dalle 15.30 alle 17.15

sabato dalle 15.30 alle 17.15

Restano invece invariati gli orari di apertura del mattino: lunedì, giovedì, sabato e l’ultima domenica del mese, dalle 8 alle 11.45.

L’amministrazione invita i cittadini a rispettare le nuove disposizioni e a organizzare il conferimento dei rifiuti nel rispetto degli orari aggiornati.

