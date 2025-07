Cronaca

SARONNO – Gradini invasi da bicchieri, vetri, bottiglie vuote e rifiuti sparsi: è questo lo scenario che, soprattutto il sabato e la domenica mattina, si presenta davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. Una situazione che alcuni residenti definiscono ormai “cronica”, con immagini che documentano il degrado delle ultime tre settimane, tra sagrato e panchine laterali.

A raccontare il disagio non sono solo le foto, ma anche i resoconti di chi vive o lavora in zona. Decine di bicchieri di plastica e di bottiglie mezze vuote e alcune anche a pezzi. Non mancano resti di confezioni di snack ed altri generi alimentari. Scene che si ripetono con particolare intensità nelle mattinate del fine settimana, ma che in realtà si presentano anche durante la settimana, seppure con minore entità. A raccontare degrado e frequenza anche le macchie sui gradini del sagrato che raccontano di birra ed altri alcolici rovesciati in più punti.

Gli addetti di Econord intervengono ogni giorno con la pulizia dell’area, ma il volume dei rifiuti che si accumulano durante la notte rende spesso difficile un ripristino completo prima dell’arrivo dei primi visitatori o fedeli. “Il lavoro viene fatto con regolarità – spiegano alcuni abitanti – ma chi arriva in piazza prima degli addetto si trova uno scenario davvero degradato. come se si sia appena conclusa una festa improvvisata”.

Per molti, la situazione richiede un’attenzione diversa: da una parte l’aumento dei cestini, magari anche più visibili o capienti, dall’altra una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai più giovani, per ricordare il valore dei luoghi pubblici e del decoro urbano. Un appello condiviso da chi ogni giorno attraversa piazza Libertà e vorrebbe vederla valorizzata, non solo ripulita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09