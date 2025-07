Città

SARONNO – Un’estate all’insegna del gioco, dell’amicizia e della crescita. ma soprattutto uno spazio dove ritrovarsi, giocare, imparare e affrontare con serenità i compiti estivi, grazie al supporto di educatrici esperte e attività coinvolgenti: si tratta delle proposte del centro per la famiglia e Il Gabbiano, dedicate ai bambini della scuola primaria, dal titolo “[Estate]²”. Si tratta di 3 incontri settimanali che verranno organizzati all’edificio X2 in piazza Matteotti.

Gli incontri saranno di 2 ore e prevedono un’ora di aiuto compiti e un’ora di attività ludico-ricreativa. Ogni appuntamento sarà gestito dalle educatrici di Villaggio Sos, Giulia Salzano e Emanuela Cabiddu.

Si svolgeranno dal 9 luglio al 8 agosto e dal 3 al 11 settembre nei seguenti giorni ed orari:

mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

giovedì dalle 10 alle 12

venerdì dalle 15:30 alle 17:30

È possibile iscriversi selezionando singole settimane. Gli incontri sono gratuiti.

Per tutte le info per l’iscrizione mandateci un messaggio in privato oppure una mail a [email protected]

