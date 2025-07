Calcio

SARONNO – Una vera festa di sport, amicizia e partecipazione quella andata in scena lo scorso fine settimana al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, dove si è disputata la “Dodici ore” di calcio no stop, promossa dal Fbc Saronno.

In campo, per tutta la giornata e fino alla notte, sedici squadre si sono sfidate in un torneo continuo che ha coinvolto decine di giocatori e appassionati, attirando anche un folto pubblico sugli spalti e a bordo campo.

A conquistare la vittoria finale sono stati i Renegades, formazione composta anche dai calciatori del Fbc Diego Cabezas e Mathias Serra, protagonisti in questa maratona estiva. A chiudere la lunga giornata, tra entusiasmo e applausi, fuochi d’artificio che hanno salutato la conclusione della manifestazione, terminata attorno alle 0.30 di notte.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Letizia Elle: festeggiamenti alla dodici ore di calcio)

14072025