SARONNO – Lunedì 14 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, i cieli a Saronno saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma con rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, mentre la minima si attesterà a 18°C. I venti saranno assenti al mattino, deboli e proverranno da sudovest nel pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo.

La mattinata sarà quindi caratterizzata da instabilità, ma il tempo è destinato a migliorare sensibilmente nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà a 3873 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e le zone pedemontane-alte pianure i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali e le Prealpi occidentali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Sulle Orobie i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Sulle Prealpi orientali nubi sparse si alterneranno a schiarite per l’intera giornata. Sulle Alpi Retiche i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 3850 metri.

A Tradate i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con una temperatura massima registrata di 30°C e una minima di 17°C. A Lazzate i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma rasserenerà rapidamente dal pomeriggio, con una temperatura massima registrata di 31°C e una minima di 18°C.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.