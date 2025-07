Saronnese

UBOLDO – Si è svolta sabato 12 luglio, nella tensostruttura del centro sportivo comunale, la Festa della teranga, un appuntamento che ha saputo unire tradizione, musica e convivialità in un clima di autentica accoglienza.

Promossa dall’associazione dei senegalesi di Uboldo, l’iniziativa ha avuto come filo conduttore la teranga, parola che in lingua wolof esprime un profondo senso di ospitalità e apertura verso l’altro. E proprio questo spirito ha permeato l’intera serata, trasformando l’evento in un’occasione di dialogo e incontro tra culture.

Il pubblico ha potuto apprezzare le performance del gruppo Diam – Vieux Tamacon, che ha portato sul palco i ritmi coinvolgenti della musica tradizionale senegalese. Le note hanno animato la serata fin dalle prime ore, coinvolgendo i presenti in un’atmosfera festosa e partecipata.

Non è mancata la componente gastronomica: numerosi ospiti hanno potuto assaporare piatti e bevande tipiche del Senegal, preparati secondo la tradizione e serviti con generosità. Per molti è stata l’occasione per scoprire sapori nuovi, accompagnati dalle spiegazioni e dai sorrisi dei volontari dell’associazione.

(foto dal profilo Facebook di Angelo Leva)

