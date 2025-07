SARONNO – Verranno celebrati domani, mercoledì 16 luglio alle 11, i funerali di Ernesto Saccomanno, storico imprenditore saronnese, insignito della Ciocchina per “i pregi umani dimostrati nella gestione della propria attività”. Figura molto conosciuta e stimata in città, Saccomanno si è spento all’età di 88 anni, lasciando un ricordo profondo tra colleghi, amici e clienti.

Classe 1936, Ernesto Saccomanno ha legato il suo nome alla concessionaria di via Novara, fondata dal padre negli anni ’30. Una tradizione familiare che lui ha portato avanti con passione, serietà e rispetto verso i collaboratori, valori appresi sin da bambino seguendo il padre in officina. “Sono nato e vissuto a Saronno, e da mio padre ho imparato i principi dell’onestà, del lavorare seriamente e del trattare con umanità i collaboratori” aveva raccontato proprio in occasione della consegna della Ciocchina nel 2010.

A raccogliere la sua eredità imprenditoriale è stato il figlio Massimo, con cui ha condiviso anche la passione per le corse: insieme hanno scritto pagine importanti della Formula Tre, collezionando successi sportivi e riconoscimenti.

Saccomanno è stato anche fondatore della Scuderia Automobilistica Nord e sponsor di numerosi eventi sportivi, testimoniando un forte legame con la città e con il mondo delle competizioni. La sua disponibilità, il rispetto per le persone e l’impegno costante lo hanno reso una figura amata e riconosciuta.

I funerali si terranno nella chiesa di San Francesco preceduti dalla recita del rosario alle 1045.

