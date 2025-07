news

La richiesta di pavimenti in legno non riguarda più soltanto l’estetica o la qualità dei materiali. I committenti – siano essi privati, architetti o imprese – cercano fornitori capaci di offrire risposte chiare, processi affidabili e prodotti tracciabili. In questo scenario, Armony Floor si distingue per un modello operativo che integra produzione, logistica e servizio in un’unica struttura. Una scelta che garantisce stabilità, trasparenza e continuità lungo l’intero ciclo progettuale.

Produzione diretta: un metodo, non un’opzione

L’azienda ha sede a Coriano (Rimini) e si caratterizza per la totale autonomia della filiera: dalla selezione delle materie prime alla realizzazione dei prodotti finiti, ogni fase avviene internamente. Questo consente di mantenere il controllo su qualità, tempi e specifiche tecniche, offrendo al cliente un parquet costruito con criteri industriali, non semplicemente assemblato o rivenduto.

Questa impostazione rende Armony Floor un interlocutore tecnico per chi lavora su progetti che richiedono precisione, affidabilità e materiali certificati. Le lavorazioni sono standardizzate, ma flessibili rispetto ai formati e alle finiture.

Una gamma tecnica pensata per il progetto, non per il catalogo

L’offerta comprende oltre sessanta varianti di parquet, organizzate per essenza, lavorazione e destinazione d’uso. Il rovere è disponibile in diverse tonalità e texture, adatte a interni sia contemporanei che classici. Il bamboo, ecocompatibile e resistente, risponde alle esigenze di chi cerca soluzioni green con alte prestazioni meccaniche. Completano la collezione i legni tropicali, come il parquet doussie, il noce e le varianti con posa a spina ungherese.

Dal punto di vista tecnico, sono disponibili parquet flottanti, moduli prefinito a incastro, pavimenti SPC (Stone Plastic Composite) per ambienti critici e superfici outdoor resistenti a intemperie e sbalzi termici. Ogni linea è sviluppata con l’obiettivo di semplificare l’installazione e garantire una resa costante nel tempo.

Certificazioni e sostenibilità operativa

Tutti i materiali impiegati da Armony Floor provengono da foreste gestite in modo sostenibile e sono certificati FSC. I trattamenti superficiali sono realizzati con vernici e collanti a basse emissioni, completamente privi di formaldeide. Il rispetto delle normative europee in materia di sicurezza indoor è una condizione di progetto, non una postilla tecnica.

La produzione è organizzata per minimizzare gli sprechi e ottimizzare i consumi. Ogni pavimento, poi, è garantito per 25 anni, una durata certificata che riflette la qualità strutturale e la coerenza dei processi interni.

Servizi digitali e supporto alla scelta

Armony Floor ha costruito un ecosistema digitale che consente di accedere al catalogo completo online, consultare specifiche tecniche dettagliate e richiedere campioni gratuiti in pochi click. La spedizione avviene entro 48/72 ore, permettendo al cliente di confrontare finiture e formati direttamente nel contesto di posa.

Questa fase preliminare, spesso trascurata, rappresenta uno strumento essenziale per chi deve prendere decisioni rapide ma consapevoli, in cantieri con tempi certi o in contesti residenziali soggetti a vincoli di stile.

Una rete di posa integrata e supporto post-vendita

L’azienda si avvale di una rete di installatori selezionati su tutto il territorio nazionale. Questo consente di offrire un servizio coordinato tra fornitura, installazione e manutenzione. Il cliente non è mai lasciato solo: anche a distanza di anni, può contare su un interlocutore presente per interventi tecnici, ampliamenti o semplici richieste di supporto.

Lo showroom di Coriano rappresenta il punto fisico di incontro tra produzione e progettazione: uno spazio dedicato dove è possibile toccare con mano i materiali, ricevere consulenza mirata e confrontarsi con personale tecnico.

Un modello industriale solido in un mercato frammentato

Armony Floor non promette soluzioni miracolose. Propone, invece, un modello fondato su controllo, coerenza e continuità. In un settore spesso dominato da logiche commerciali opache, l’azienda si presenta come un soggetto produttivo trasparente, adatto a chi cerca un fornitore con una visione chiara del prodotto, del servizio e del mercato.

La sua forza risiede nella capacità di gestire il parquet come sistema, non come semplice superficie. Per questo, più che un marchio, Armony Floor è oggi un riferimento per chi costruisce, progetta o abita con l’obiettivo di dare forma a spazi autentici, durevoli e funzionali.