Città

SARONNO – Questa mattina, martedì 15 luglio, nella Biblioteca del presidio ospedaliero di Busto Arsizio, si sono riuniti i sindaci del territorio, alla presenza del direttore generale, Daniela Bianchi e del direttore socio sanitario, John Tremamondo, per l’elezione di due membri del consiglio di rappresentanza dei sindaci e del presidente dell’assembla di distretto di Saronno.

Sono state elette al consiglio di rappresentanza dei sindaci Cristina Borroni, sindaco di Castellanza, e Stefania Castagnoli, sindaco di Gerenzano. Per l’Assemblea di distretto di Saronno la nuova presidente è Ilaria Maria Pagani, sindaco saronnese.

“Questa Assemblea rappresenta uno spazio fondamentale per rafforzare il legame tra sistema sanitario territoriale e amministrazioni comunali, nel comune impegno per la tutela della salute e del benessere dei cittadini” queste le parole di benvenuto del direttore socio sanitario di Asst Valle Olona.

“Oggi sono state definite le nuove nomine della cabina di regia e dell’assemblea del Distretto di Saronno; sono strumenti decisivi che garantiscono il coordinamento e la continuità delle azioni sul territorio. In questi mesi, infatti, stiamo lavorando intensamente per dare piena attuazione ai LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)”, conclude il Direttore Socio Sanitario Tremamondo “Confido che continueremo lungo questa strada con uno sguardo condiviso, orientato all’equità e all’accessibilità ai servizi, centralizzati sulla persona”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09