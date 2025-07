Calcio

LAINATE – Dopo la vittoria della prima categoria durante la stagione 2024-2025 che ha portato al passaggio in Promozione, l’Sc United si prepara per il prossimo campionato con la presentazione avvenuta ieri 14 luglio a Lainate dei nuovi innesti, obbiettivi stagionali e tutte le novità che caratterizzeranno la squadra di Cesate durante la prossima stagione.

Tra i numerosi presenti, anche il presidente dell’Sc United Claudio De Angelis che durante l’evento di presentazione ha evidenziato diversi punti su cui la società crede e vuole ripartire anche per la prossima stagione come l’importanza del gruppo, il progetto per due nuovi campi sintetici e i prossimi obbiettivi: “L‘obbiettivo principale da neopromossa è quello della salvezza, durante questa sessione di calciomercato abbiamo ringiovanito la rosa prendendo, però, anche elementi esperti per la categoria. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato grazie al lavoro di tutta la società, dei ragazzi e del nostro allenatore che ha costruito un bellissimo gruppo”. Continua De Angelis: “Noi crediamo fortemente nella crescita dell’Sc United e dei valori che possiamo trasmettere, motivo per cui abbiamo presentato in comune un progetto da circa un milione di euro che prevede la realizzazione di due campi sintetici tra cui il principale, saranno loro adesso a decidere cosa fare”.

A prendere la parola è anche il direttore sportivo Sergio Sala che rimarca l’obbiettivo per la stagione 2025-2026 e l’impegno dell’Sc United anche nel settore giovanile: “Dobbiamo sognare e provare a fare un campionato al massimo delle nostre aspettative”. Continua il ds Sala: “Lo scorso anno abbiamo conquistato un ottimo risultato anche con il settore giovanile, infatti tutte le quattro squadre hanno vinto il titolo regionale. L’impegno anche nel settore giovanile ci rafforza, la dimostrazione è il passaggio da quest’anno di ben tre ragazzi dalla juniores in prima squadra”. Oltre al presidente Claudio De Angelis e il direttore sportivo Sergio Sala, presenti anche il project manager Paolo Galli, l’allenatore Massimiliano Villa e gran parte dei componenti della rosa, compresi i nuovi innesti arrivati dall’attuale sessione di calciomercato.