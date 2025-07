Sport

CERIANO LAGHETTO – Sarà ancora Promozione, per il terzo anno consecutivo, per il Ceriano Laghetto. La stagione è ufficialmente cominciata ieri sera per i biancoblu con la presentazione della rosa e dello staff al Tennis Club di Ceriano.

Tantissime novità ma anche conferme : in primis la carica massima di presidente che sarà ricoperta nuovamente da Alberto Basilico, il quale ha per primo preso la parola di fronte a tutti i presenti.

“Terzo anno in promozione, il primo è stato complicatissimo ma ce l’abbiamo fatta, il secondo è andato meglio con la salvezza raggiunta a due giornate dal termine nonostante imprevisti e difficoltà, ma stasera voglio parlare di futuro” ha esordito Basilico, passando poi la palla al nuovo direttore sportivo Matteo Griffini.

“Io e lo staff non parleremo di obiettivi al 14 luglio. Quando il 18 agosto metteremo piede in campo per la preparazione, si comincerà a lavorare tutti insieme per un obiettivo che il terreno di gioca svelerà quale sarà”. Il DS si è rivolto con decisione ai componenti della rosa con “una frase che mi piace molto : non sognare la vittoria, ma lavora per ottenerla. Il lavoro sarà fondamentale, così in allenamento come in partita. Avete uno staff che negli ultimi anni ha dimostrato tanto nei settori giovanili con importanti vittorie, ora cerchiamo di raggiungere grandi obiettivi con la voglia di stupire tutti”.

E proprio tra lo staff, ecco che si presenta alla squadra il nuovo allenatore Massimo Rampinelli, in arrivo dalla juniores del Vis Nova Giussano dove ha ottenuto ottimi risultati. “Per me è la prima volta in una prima squadra e c’è tanta voglia di fare bene. Crediamo di aver allestito un gruppo di ragazzi con capacità tecniche importanti” ha commentato il mister, che infine ha promesso “di dare tutto per raggiungere in primis l’obiettivo minimo della salvezza, poi starà a noi avere più ambizione con lavoro e impegno”.

Si è espresso di fronte ai nuovi compagni il veterano e ormai bandiera del Ceriano Mauro Arrivabeni, portierone che quest’anno avrà i gradi di capitano : “Io non sono di molte parole, ma dico solo una cosa fondamentale : divertiamoci. Si vince e si perde tutti insieme, ma se ci divertiamo i risultati arriveranno, giochiamo al massimo delle nostre possibilità così vedrete che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Il vice-capitano Stefano Molteni, centrocampista classe ’97, si è poi soffermato sull’importantissimo aspetto di “creare un gruppo e una famiglia, lottando l’uno per l’altro e un centimetro alla volta; così facendo, faremo bene”.

Non manca anche il grande in bocca al lupo del sindaco cerianese Massimiliano Occa e la volontà di “continuare a supportare il bel progetto ormai intrapreso sette anni fa e che ha raggiunto nel tempo traguardi sempre più importanti”.

Ha chiuso il cerchio il presidente Basilico che si auspica di “formare un gruppo di persone pronte a buttarsi nel fuoco l’uno per l’altro“. E infine “un grande ringraziamento a tutto il consiglio, da vicepresidente a segretario, a tutte le persone che lavorano con impegno e passione per avere sempre le migliori condizioni possibili per stare bene”.

E poi il classico brindisi e rinfresco di rito, in un ambiente che è sin da subito parso colmo di entusiasmo e sorrisi. Un restauro completo per un Ceriano che cambia pelle, dallo staff alla squadra, con moltissimi giovani interessanti e giocatori più esperti pronti a fare da chiocce. Le premesse sono sembrate buone, ora sarà, come al solito nel calcio, il campo a parlare.