CARONNO PERTUSELLA – Venerdì 11 luglio, in consiglio comunale, è stata comunicata ufficialmente alla cittadinanza di Caronno Pertusella la costituzione del gruppo misto, ottavo gruppo consiliare, composto dai due consiglieri comunali Francesca Rossetti ed Anthony Sunil, i quali avevano protocollato la propria uscita dal Partito Democratico e dalla maggioranza lo scorso 26 maggio.

Nel discorso di esordio la capogruppo Francesca Rossetti ha presentato la linea politica, le priorità e gli obiettivi del gruppo, ribadendo che la decisione di lasciare la maggioranza è il frutto di una ponderata valutazione sia sua che del consigliere Anthony Sunil non avendo condiviso alcune scelte adottate recentemente dal sindaco Marco Giudici e dalla sua Giunta e che le motivazioni sottese a tale decisione sono note alla maggioranza.

“Quali componenti del gruppo misto, rinnoviamo il nostro impegno a rappresentare la comunità di Caronno Pertusella – hanno detto – con dedizione, continuando a renderci disponibili ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a portare le loro istanze. Valuteremo di volta in volta le delibere che verranno portate in consiglio comunale accertandoci che le stesse mirino sempre a realizzare concretamente gli interessi della collettività e vigileremo affinchè l’azione dell’amministrazione sia espressione dei principi di efficienza, trasparenza ed economicità previsti dalla legge.

Per noi la politica deve mettere al centro la persona e il benessere della comunità tutta. Nessuno escluso.Continueremo a lavorare con passione come fatto anche in precedenza, oggi, come consiglieri comunali del gruppo misto”.

Il gruppo misto, nel corso della seduta consiliare, ha spiegato pubblicamente durante la propria dichiarazione di voto sull’assestamento quali sono le recenti scelte del sindaco Giudici e della sua giunta non condivise, ossia “i significativi aumenti delle tariffe del pre e post scuola Artos, i quali gravano sulle famiglie”, “gli aumenti degli affitti delle palestre e della piscina comunale decisi dall’amministrazione, scelta questa che non possiamo avallare sia per la funzione che lo sport svolge nella tutela della salute, diritto costituzionalmente garantito, sia per la sua funzione sociale di inclusione e coesione”.

“D’altro canto – ha aggiunto la capogruppo Francesca Rossetti – riteniamo che le iniziative adottate da questo sindaco e dalla sua giunta per far fronte all’oggettivo problema della sicurezza e le relative risorse ad esso destinate non siano sufficienti. Il presidente del gruppo misto ha concluso l’ intervento esprimendo preoccupazione per la situazione del cantiere che rientra nei finanziamenti Pnrr della scuola Dante Alighieri – nuova biblioteca, le cui criticità sono state evidenziate anche dal medesimo sindaco nell’articolo a sua firma pubblicato sull’ultimo numero del periodo comunale. Per tutte le motivazioni esposte, il gruppo misto ha espresso voto contrario al punto relativo a salvaguardia equilibri ed assestamento.

