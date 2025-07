CASTIGLIONE OLONA – Approfittando della notte di festa per il Palio al Castello di Monteruzzo, un ladro è entrato nel municipio e ha rubato il fondo cassa degli uffici economato e anagrafe. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, mentre il paese si godeva uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Secondo una prima ricostruzione, intorno all’una l’uomo si è introdotto nel municipio, nel cuore del centro storico, forzando alcune porte interne per arrivare agli uffici. Oltre al denaro, il malvivente ha provocato diversi danni agli infissi.

La scoperta è avvenuta sabato mattina, alla riapertura degli uffici. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e i filmati sono ora al vaglio degli investigatori.

Dal Comune fanno sapere che le immagini potrebbero essere utili a identificare l’autore del gesto. I rilievi sono in corso e sarà aperta un’indagine per far luce sull’accaduto.

