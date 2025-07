SARONNO – Un trionfo che parte da lontano, costruito con impegno e passione sui campi della Pallavolo Saronno. Edoardo Bastanzetti, classe 2009, ha conquistato il titolo di campione d’Italia al Trofeo delle Regioni 2025, vestendo la maglia della selezione lombarda. La finale, vinta 2-0 contro il Lazio, ha coronato un percorso iniziato nel novembre 2024 con le selezioni regionali e culminato sabato 29 giugno in Puglia, al termine di una settimana di gare intense.

L’edizione 2025 della manifestazione, tra i tornei giovanili più prestigiosi d’Italia, si è disputata nella provincia di Bari coinvolgendo una decina di impianti tra Alberobello, Polignano a mare, Putignano e Monopoli. Edoardo ha ricoperto il ruolo di primo palleggiatore, confermando le qualità già dimostrate durante la stagione nel campionato di serie D.

Accanto a lui anche Giacomo Carenzi, tecnico della Pallavolo Saronno e membro dello staff tecnico della rappresentativa lombarda, a testimonianza del valore del lavoro svolto in società.

A esprimere tutta la soddisfazione è il presidente della Pallavolo Saronno, Roberto Munk: “Siamo molto contenti di aver partecipato a questo prestigioso torneo nazionale con un nostro giocatore che è nato e cresciuto con noi dagli esordi. Per lui e per la nostra società è una grande soddisfazione”.

Edoardo ha cominciato il suo percorso in palestra all’età di sette anni, nel gruppo della palla rilanciata. Da lì è passato al minivolley e, anno dopo anno, ha indossato la maglia saronnese in tutte le categorie giovanili, fino all’under 17. Una crescita costante che lo ha portato a distinguersi anche a livello nazionale.

Il traguardo raggiunto al Trofeo delle Regioni è motivo di grande orgoglio per la Pallavolo Saronno, che ha voluto celebrare il giovane talento con un doppio messaggio: prima l’augurio di divertirsi, poi le congratulazioni per un titolo conquistato con merito e determinazione.

