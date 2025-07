Comasco

ROVELLO PORRO – Una notizia arrivata durante le celebrazioni dedicate alla Madonna del Carmine ha cambiato il volto della festa: don Fabio Molteni ha lasciato l’incarico di parroco, dopo otto anni alla guida della comunità.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel fine settimana attraverso le parole di don Riccardo Pontani, decano della zona di Saronno e parroco di Origgio, insieme a don Carlo Lucini, collaboratore parrocchiale a Rovello Porro. La comunicazione, firmata dal vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, ha spiegato che “il vostro parroco, don Fabio Molteni, da qualche tempo avvertiva un disagio ha deciso che fosse il momento di un tempo di riposo e di rigenerazione per superare questa situazione di stress. Da questa domenica ha quindi consegnato all’Arcivescovo le sue dimissioni”.

Una notizia arrivata proprio mentre Rovello si apprestava a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno, in un’edizione speciale della festa mariana che celebra il centenario della ricostruzione del Santuario del Carmine. Solo poche settimane fa, lo stesso don Fabio aveva ricevuto l’affetto e la riconoscenza della comunità durante i festeggiamenti per i suoi trent’anni di sacerdozio, occasione in cui anche l’amministrazione comunale aveva voluto esprimergli gratitudine.

A garantire la continuità della vita parrocchiale sarà don Enrico Nespoli, attuale parroco di Turate, che assumerà temporaneamente l’incarico di amministratore. Don Patrick, già attivo in paese, continuerà il suo servizio all’oratorio.

In un’intervista a La Provincia di Como, don Molteni ha voluto chiarire con sincerità le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare: “Mia madre ha 87 anni, ha avuto diversi problemi di salute piuttosto seri e occuparmene richiede un impegno costante. Rischiavo insomma di finire per fare tutto male”.

Il sacerdote ha spiegato che, oltre ai problemi familiari, sentiva di non avere più le energie necessarie per affrontare con la giusta presenza il compito di guida spirituale della parrocchia. Ha però assicurato che il legame con Rovello Porro non si interromperà: “Sicuramente tornerò per salutare la comunità e per ringraziare per tutto ciò che ho ricevuto”.

