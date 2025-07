Politica

VARESE – “L’accordo fiscale tra Italia e Svizzera sta producendo esattamente ciò che avevamo previsto e denunciato sin dall’inizio: un disincentivo al lavoro frontaliero, con ripercussioni dirette sul tessuto economico e sociale delle province di confine“. A dichiararlo è Lisa Molteni, segretaria provinciale di Patto per il Nord Varese, commentando i dati resi noti in queste ore, che confermano un calo costante del numero di frontalieri, a fronte di un incremento dei permessi di dimora in Ticino.

Un segnale chiaro: “Sempre più lavoratori italiani stanno valutando di trasferirsi in Svizzera, abbandonando il pendolarismo a causa di un sistema fiscale che, di fatto, punisce chi lavora oltreconfine ma continua a vivere e spendere in Italia“.

“Dove sono ora – prosegue Molteni – quei soggetti che alle nostre serate informative ci definivano populisti, quando spiegavamo che questa intesa avrebbe avuto un impatto devastante sulle famiglie e sull’economia di frontiera? Oggi tacciono di fronte all’evidenza“.

Lisa Molteni sottolinea un aspetto che spesso viene ignorato: “I frontalieri guadagnano in Svizzera, ma spendono in Italia. Con sacrificio, perché i soldi oltreconfine non li regala nessuno. Sostengono il commercio locale, l’artigianato, la piccola distribuzione, e contribuiscono in modo determinante all’occupazione indiretta e alla tenuta economica di tanti comuni. Se nelle province di confine la disoccupazione è bassa, è grazie al lavoro in Svizzera. Ma la politica italiana preferisce ignorarlo“.

La segretaria di Patto per il Nord conclude con un appello al buonsenso: “Serve responsabilità. La politica italiana smetta di fare cassa sulla pelle di chi lavora. Il frontalierato non è un privilegio, ma un sacrificio che tiene in piedi intere economie locali. Continueremo a difenderlo, contro ogni tassa che uccide lavoro, dignità e speranza“.

(foto d’archivio)

