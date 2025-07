Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 14 luglio, spiccano il grave incidente tra un’auto e una moto sulla Saronno-Monza e la nuova segnalazione di degrado sul sagrato di piazza Libertà. Grande attenzione anche per l’esplosione nella notte a Rovello Porro durante un colpo al bancomat, mentre emoziona la lettera di ringraziamento all’ospedale di Saronno. Da non perdere le immagini della Notte Nera a Cogliate e i successi sportivi delle sorelle Corrias.

Un motociclista di 38 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’auto lungo la Saronno-Monza a Solaro; è intervenuto l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale.

In piazza Libertà a Saronno, il sagrato della chiesa si presenta al mattino con bottiglie rotte e bicchieri abbandonati: la pulizia quotidiana non basta e si invoca maggiore senso civico.

A Rovello Porro, un’esplosione nella notte ha accompagnato un assalto al bancomat: i danni hanno coinvolto anche il defibrillatore pubblico installato nelle vicinanze.

Una figlia ha scritto una lettera commovente per ringraziare il personale del reparto Medicina dell’ospedale di Saronno per le cure ricevute dalla madre, sottolineando l’umanità e la professionalità degli operatori.

A Cogliate, grande successo per la Notte Nera: il centro si è riempito di visitatori tra spettacoli, luci e suggestioni che hanno reso magica l’atmosfera estiva.

Martina e Matilde Corrias si sono distinte ai nazionali di ginnastica a Rimini, conquistando due podi e confermando il loro talento a livello nazionale.

