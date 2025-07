Cronaca

UBOLDO – Strade al buio e telecamere fuori uso dopo un furto notturno nei pozzetti della pista ciclabile. I ladri, approfittando della quiete, hanno aperto tutti i tombini e rubato centinaia di metri di cavi elettrici in rame, lasciando l’intera zona priva di illuminazione. A scoprire l’accaduto sono stati alcuni passanti, che al mattino hanno notato i pozzetti aperti e i cavi mancanti.

Il danno, oltre al blackout, ha coinvolto anche la fibra ottica che collega le telecamere alla centrale della polizia locale, compromettendo per ore il sistema di videosorveglianza. Il Comune ha reagito prontamente, facendo intervenire i tecnici che hanno ripristinato tutto nel giro di poche ore. Nel frattempo, sono scattati gli accertamenti dei carabinieri e della polizia locale per ricostruire la dinamica del colpo.

Non si escludono legami con colpi analoghi messi a segno recentemente tra Misinto e Rovellasca e prima ancora a Gerenzano. Sempre per il rame a Uboldo sono state recentemente rubate anche le grondaie dialcuni edifici.

