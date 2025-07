Eventi

SARONNO – Un pomeriggio di note, emozioni e condivisione: giovedì 17 luglio alle 17 il giardino dell’ospedale di Saronno (piazzale Borella, 1) ospiterà un evento speciale dal titolo “Cafè Onco & Armonie di Cura”, promosso dal servizio di psiconcologia e dalla struttura complessa di oncologia.

Pensato come un momento di sollievo e bellezza per chi ogni giorno affronta il percorso della malattia e della cura (pazienti, familiari e operatori sanitari) il concerto vuole offrire uno spazio in cui la musica diventa linguaggio comune, strumento di vicinanza e di ascolto reciproco.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio emotivo saranno I Puzzle, gruppo musicale che proporrà un repertorio di canzoni capaci di evocare ricordi, accendere sorrisi e, soprattutto, creare legami. Le melodie e le parole offriranno un’occasione per esprimere ciò che spesso resta non detto, per riconoscersi l’uno nell’altro e sentirsi parte di una stessa umanità, fragile ma piena di forza.

L’evento si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i presenti, per continuare il momento di incontro anche dopo la musica, in uno spirito di convivialità e calore umano. Il concerto, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un esempio concreto di come le relazioni possano diventare parte integrante della cura.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09