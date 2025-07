Sport

SARONNO – Il prossimo fine settimana si terranno a Bergen, in Norvegia, il Campionati Europei U23 e anche la Osa sarà protagonista grazie alla convocazione di Filippo Cappelletti, che indosserà la maglia azzurra dell’Italia sia nei 200 metri sia nella 4×100.

Una grande emozione per tutta la società e lo staff e un meritarissimo traguardo per Filippo, che sta disputando una grande stagione figlia del lavoro e della determinazione che lo hanno sempre sostenuto anche in momenti non facilissimi.

Grazie a eccellenti tempi sia sui 100 che sui 200 (PB 20.78 a Grosseto agli Italiani Promesse), Filippo si è guadagnato la convocazione nella Nazionale italiana e non vediamo l’ora di poter fare il tifo per lui.

La partenza è prevista per il 15 di luglio. Il primo appuntamento con le batterie dei 200 è venerdì 18 luglio alle 10:50, mentre la staffetta 4×100 è attesa domenica 20 luglio alle 12.32.

