Cronaca

SARONNO – Certificazioni da acconciatore ottenute in regioni dove non risultano mai essere stati: scattano controlli, denunce e sanzioni.

Non è sfuggita negli ultimi giorni la presenza dei carabinieri della compagnia di Saronno e degli uomini del comando di polizia locale all’interno di due barber shop di Saronno.

I controlli sono partiti dopo che è emersa una situazione anomala: i due titolari avevano presentato documenti che attestavano l’abilitazione professionale da acconciatori unisex rilasciati nelle Marche e in Molise, ma da successive verifiche è emerso che nessuno dei due era mai stato residente o presente in quelle regioni, risultando di fatto sconosciuti agli enti certificatori. Per aprire un barber shop in Italia, è necessario ottenere una qualifica professionale come acconciatore, frequentando un corso riconosciuto dalla regione e superando l’esame finale. Si tratta di un percorso formativo che assume un’importanza fondamentale, soprattutto perché chi lavora in questo settore utilizza strumenti potenzialmente pericolosi come rasoi e lame. Le competenze richieste non si limitano alla tecnica, ma comprendono anche la corretta gestione, pulizia e disinfezione dell’attrezzatura, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Una preparazione adeguata è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e prevenire rischi legati a infezioni o incidenti.

Dalle indagini è emerso che la documentazione era contraffatta. Gli accertamenti hanno poi portato a ulteriori riscontri, tra cui l’individuazione, in una delle due attività, di un lavoratore in nero.

Per entrambi i titolari, di origine straniera ma regolarmente in Italia, sono scattate denunce e sanzioni amministrative. Proseguono ora le verifiche sulla posizione del personale e sulla regolarità complessiva delle due attività.

