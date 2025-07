Città

SARONNO – Una serata intensa e densa di significato si è svolta giovedì 10 luglio nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, per ricordare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento, promosso dagli Amici del meeting di Rimini in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto, ha rappresentato un’anteprima speciale della grande mostra che sarà presentata all’edizione 2025 della nota manifestazione culturale riminese.

Protagonista della serata è stato Davide Rondoni (poeta, scrittore e volto noto del panorama culturale italiano) che ha incantato il pubblico con un monologo/conferenza dedicato al santo di Assisi. Rondoni non è stato scelto a caso: recentemente nominato presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario, è tra i massimi studiosi della figura di Francesco. Con il suo stile appassionato e profondo ha guidato i presenti in un viaggio tra spiritualità, storia e provocazioni di straordinaria attualità.

La scelta della chiesa di San Francesco come location ha aggiunto un valore simbolico all’incontro: l’edificio, risalente alla fine del XIII secolo e oggi monumento nazionale, custodisce le tracce più antiche della presenza francescana a Saronno ed è un luogo carico di memoria e fascino.

Durante la serata è stato anche presentato il progetto della mostra che verrà allestita al prossimo meeting: un percorso pensato per far emergere la figura autentica di Francesco, spogliata da interpretazioni e rivestimenti ideologici. Cuore del racconto sarà il testamento del santo, un testo dirompente in cui egli stesso indica ai suoi fratelli la via per seguire Cristo: un invito a riscoprire il senso più vero della sua esperienza e del suo radicale affidamento. Ampio spazio sarà dedicato anche alla figura di Chiara, compagna spirituale e testimone profonda del carisma francescano. L’obiettivo? Lasciare che a parlare sia proprio lui, Francesco, con le sue parole semplici e potenti, capaci ancora oggi di interrogare e smuovere le coscienze.

A concludere la serata, un momento di convivialità con la degustazione degli amaretti del Chiostro, offerta libera che ha contribuito a sostenere le spese organizzative del meeting.

Un incontro riuscito, partecipato e carico di spunti, che ha saputo unire cultura, fede e bellezza, lasciando nei presenti il desiderio di proseguire il cammino sulle orme di un uomo che, otto secoli dopo, continua a parlare con sorprendente attualità.

(foto dal profilo Facebook di Lucio Bergamaschi)

