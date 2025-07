Cronaca

NOVATE MILANESE – Treni fermi tra Milano Bovisa e Saronno a causa di un tragico investimento avvenuto questa mattina, lunedì 15 luglio, pochi minuti dopo le 10 nei pressi della stazione ferroviaria di Novate Milanese. Una persona è finita sotto il treno 329 diretto a Malpensa Aeroporto Terminal 1.

Il convoglio, partito da Milano Cadorna alle 9.57, avrebbe investito la persona a poche decine di metri dalle banchine. Alcuni viaggiatori presenti in stazione hanno assistito alla scena e dato subito l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Sos di Novate, l’automedica dell’ospedale Sacco, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile salvare la vittima, di cui al momento non è stata ancora confermata l’identità né il genere.

L’episodio ha avuto ripercussioni anche su altri viaggiatori presenti: due persone, fortemente scosse, sono state assistite dai sanitari e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

La circolazione ferroviaria lungo la direttrice è stata immediatamente interrotta in entrambe le direzioni e all1 12 risultava ancora bloccata tra Milano Bovisa e Saronno. Trenord ha comunicato che sono in corso riprogrammazioni del servizio, con treni cancellati o deviati. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sull’app ufficiale e sul sito dell’azienda nella sezione “Real Time | Linee e orari – Ricerca treno”.

Le autorità giudiziarie e la polizia ferroviaria sono ora al lavoro per completare i rilievi e chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09