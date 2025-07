Città

Si lasciano i grandi complessi edilizi esterni al borgo (come la Cassina Ferrara, della quale abbiamo trattato la settimana scorsa, o la Colombara, altrettanto degna di attenzione) e ci si “avvicina“ al centro cittadino, dove, in passato, peraltro esistevano numerose cascine e case coloniche.

La Cascina Cristina (chiamata anche “la Villuccia“), costruita tra il 1874 ed il 1875 dagli Stampa Soncino (ignoto il nome del progettista), passò negli anni successivi, come il resto delle proprietà della famiglia suddetta, agli Antici.

Il complesso edilizio era (ed è ancora) collocato lungo la strada comunale per Ceriano (oggi via Bergamo).

Rimangono all’interno dell’Archivio Brebbia (recentemente donato alla “Società Storica Saronnese” e a breve oggetto di riordino e catalogazione) alcune planimetrie del complesso edilizio, mancano però prospetti e sezioni: ciò conferma che il compito dell’ing. Grassi (fino al 1916, anno in cui si ritirò dalla professione) e poi dell’ing. Brebbia, titolari dello studio Grassi-Brebbia, fosse quello di rilevare la proprietà e di preparare i documenti (minute di descrizioni di fondi e stabili, disegni, tipi planimetrici) da allegare agli atti di vendita ai singoli coloni (a partire dal 1920).

Racchiusa da un muro di cinta, costituita da un corpo centrale (a settentrione), adibito ad abitazione, sviluppantesi in due piani oltre a quello terreno (ed a quello cantinato), la cascina comprendeva anche due corpi di fabbrica formati dalle stalle e dai fienili, posti alla destra ed alla sinistra del recinto. L’ingresso era in asse con il fabbricato principale, il “viale“ d’accesso divideva in due la corte, utilizzata anche come orto.

“Vasto caseggiato colonico denominato la Cascina Cristina a) Fabbricato a tre piani fuori terra con cantina locali d’abitazione colonica, portici e loggiati sup.i con scale e ballatoi […] costrutto lungo il lato di sett.e della corte […] b) Due fabbricati uno a levante e l’altro a ponente della corte staccati dal precedente e distanti circa metri 6 comprendenti stalle, cascine, legnaie e ripostigli con avamportici e superiori cascine […]”.

La costruzione ospitante le abitazioni dei coloni era organizzata rigorosamente in “moduli“ (la cui serialità è visibile anche grazie all’equidistanza, sul colmo del tetto, dei camini), che erano costituiti dalla cucina e dalla retrostante camera, con affaccio sul portico, nel caso del piano terreno, e sul ballatoio, nel caso del primo piano.

Il portico, a piano terreno, era caratterizzato dagli archi a sesto ribassato, così come, nella parte centrale, avveniva per i piani superiori, con arcate a tutt’altezza. Nelle due “ali“ laterali, invece, non c’erano tali arcate, ma erano i pilastri a scandire il ritmo compositivo della costruzione.

Più complessa la valutazione del secondo piano, in quanto i disegni rimasti offrono riscontri controversi: erano ospitati probabilmente solai e granai, i vari moduli non avevano aperture verso l’esterno e le scale servivano corridoi interni che distribuivano i diversi locali. Altra ipotesi probabile è quella che esistesse un ballatoio che, analogamente al piano inferiore, servisse da elemento distributore ai locali di abitazione che, in questo caso, ricalcavano esattamente la forma e la superficie di quelli sottostanti.

Ogni unità aveva due aperture a settentrione (finestre delle camere) e due a sud (porta d’ingresso e finestra), collocate in corrispondenza le une alle altre.

Le abitazioni erano servite da due corpi scala, larghi quanto un modulo delle abitazioni (circa 4,40-4,50 metri): al piano terreno, ma anche a quelli superiori, alle spalle dei vani scala si collocavano altri locali, anch’essi assegnati ad alcuni coloni.

Come appena scritto, ogni modulo aveva larghezza netta di circa 4,50 metri: osservando le planimetrie della cascina, custodite nell’Archivio Brebbia e redatte in varie versioni, sembra che l’edificio fosse stato costruito utilizzando misure multiple di 0,50 metri. Le stesse misure si ripetevano per i piani superiori, rompendo così la tradizione, delle abitazioni rurali di questa zona di Lombardia, di avere cucina al piano terreno e camera soprastante, ma facendo in modo che l’alloggio colonico si sviluppasse sul medesimo livello.

Al centro, tra i due corpi scala, erano collocati nove moduli di cucina-camera, dieci erano invece posti alle estremità (cinque per lato).

Anche i rustici erano rigidamente divisi in moduli: al centro dei fabbricati delle stalle c’era un passaggio aperto che portava alle spalle dello stesso fabbricato. Ai lati di questo passaggio, c’erano due piccole stalle e cinque stalle più grandi, precedute, come il resto del fabbricato, da un portico.

“Si ricorda nel 1874 la costruzione della Cassina Cristina, a Nord-Est di Saronno, ordinata dal Conte Massimiliano Stampa di Soncino per ospitare alcune famiglie di contadini che avevano dovuto abbandonare una vecchia cascina lungo il torrente Lura che era stata demolita.

Questa dimora, contrariamente alle altre, è rimasta immutata nella struttura esterna dal periodo della sua costruzione fino ad oggi. Essa corrisponde genericamente al tipo rappresentato dalla Colombara ma la parte contenente l’ingresso è chiusa da un cancello di ferro e da muri, i rustici si trovano schierati lungo i due lati opposti, sono costituiti dal complesso stalla-fienile (il fienile ha tutta la parte anteriore scoperta, per consentire l’areazione).

Il tetto è a due pioventi, con buona inclinazione, le scale si presentano completamente interne (si noti la tendenza verso forme di costruzione tipiche dei climi piovosi, dovute forse ad influssi di altre genti oppure ad un maggior desiderio di comodità). Il pozzo è nel mezzo della Corte, ma è completamente assente il forno, che ricorda le grandi aziende del ‘500“.

Assente il forno “comune”, presente invece nei complessi edilizi più antichi, come le corti e cascine isolate di Cassina Ferrara: ciò a conferma della “modernità” di Cascina Cristina, della sua organizzazione degli spazi più funzionale e meno “promiscua”, nell’ottica di realizzare una vera “fabbrica agricola”, come nel caso, ad esempio, della “Corte Fabbrica” di Origgio (avente dimensioni e conformazione simili alla nostra Cascina Cristina).

Il complesso di Cascina Cristina era quindi costituito (e costruito) secondo rigidi principi geometrici e di simmetria, confermando la propria “natura“ di intervento risalente alla seconda metà dell’Ottocento, costruito e pianificato dagli Stampa Soncino per ospitare le famiglie dei propri coloni.

L’orologio, posto al centro del timpano, scandiva i tempi del lavoro e quelli del riposo, “rubando il lavoro” alle campane delle chiese. L’iscrizione “Cascina Cristina” conferiva identità all’abitato, e allo stesso tempo ricordava che comandavano gli Stampa Soncino (e i loro fattori).

Alcune curiosità: durante l’ultima guerra mondiale le cantine servirono da ricovero antiaereo, la cascina ospitò ben 250 sfollati. Per la festa del centenario di fondazione (1975) venne portata una statua della Madonna e si tennero giochi collettivi, tra i quali il classico “albero della cuccagna”, la “corsa nei sacchi” e una lotteria, tutti i residenti contribuirono alla creazione del montepremi.

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.