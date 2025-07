Saronnese

GERENZANO – Da venerdì 18 luglio sarà operativo a Gerenzano l’ufficio postale mobile posizionato in via Duca degli Abruzzi 2, attivato per garantire la continuità dei servizi durante la chiusura temporanea della sede di via Carlo Berra 12. La misura è stata adottata da Poste Italiane per consentire il proseguimento dei lavori previsti dal Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

Il container attrezzato sarà a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Saranno erogati tutti i principali servizi, compreso il ritiro delle corrispondenze a partire da sabato 19 luglio.

Resterà escluso soltanto il servizio di consulenza, che sarà disponibile all’Ufficio Postale di Saronno. La sede ordinaria di Gerenzano tornerà accessibile al pubblico da martedì 16 settembre, salvo imprevisti. Poste Italiane ha assicurato che ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata.

