Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 15 luglio, spiccano la tragedia ferroviaria a Novate che ha bloccato la linea tra Milano e Saronno, l’operazione delle forze dell’ordine contro barber shop con titoli contraffatti e il furto di cavi elettrici che ha messo fuori uso anche le telecamere. Grande attenzione anche per l’addio all’imprenditore Tino Saccomanno e per il successo sportivo del giovane Edoardo Bastanzetti.

A Saronno due titolari di barber shop sono stati denunciati per l’uso di qualifiche professionali contraffatte: l’operazione ha portato a sanzioni amministrative e sequestri.

Tragedia a Novate Milanese, dove una persona è stata investita da un treno causando il blocco della linea ferroviaria tra Milano e Saronno per diverse ore.

Il mondo imprenditoriale saronnese saluta Tino Saccomanno, premiato con la Ciocchina, i cui funerali si terranno oggi. Numerosi i messaggi di cordoglio.

Durante la notte ladri di rame hanno rubato cavi elettrici causando il malfunzionamento delle telecamere di sorveglianza, rendendo più complesso l’intervento delle autorità.

Edoardo Bastanzetti, giovane talento saronnese, ha conquistato il titolo di campione d’Italia al Trofeo delle Regioni, portando in alto il nome della città.

