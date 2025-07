Sport

SARONNO – Il pilota originario di Saronno Laurence Balestrini conquista un doppio quarto posto nel quarto round di Topjet Formula 200 gareggiato al Mugello lo scorso weekend dell’11 luglio sfiorando in entrambe le gare il podio nella classe Gentleman e nella classe Platinum.

Un finesettimana sicuramente impegnativo per il pilota saronnese Balestrini che, però, è riuscito con la sua monoposto Dallara F317 ad ottenere ottimi risultati che dimostra un netto miglioramento rispetto nelle gare precedenti dove si erano accusati alcuni problemi in fase di partenza. Dopo il doppio quarto posto conquistato nel circuito toscano, Laurence Balestrini tornerà a correre il weekend del 26 settembre a Imola in occasione del penultimo appuntamento stagionale.

Ecco le parole del pilota Laurence Balestrini dopo l’ultima gara disputata: “Rispetto al weekend precedente da un certo punto di vista abbiamo compiuto alcuni progressi, soprattutto in partenza e nella gestione della prima parte di gara. Purtroppo il bilanciamento della vettura si è rivelato tutt’altro che ideale, finendo per compromettere non poco la mia performance. La squadra ha lavorato con grande impegno per mettermi nelle condizioni di chiudere entrambe le gare e restare in lotta per il podio di categoria. Voglio ringraziare il team Viola Formula Racing per il supporto e tutti i tifosi, a Imola daremo il massimo per conquistare un risultato di prestigio”.