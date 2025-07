Cronaca

TRADATE – Nella sua abitazione, gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno trovato oltre tre etti di marijuana nascosti in garage, hashish e una dose di Mdpv, conosciuta come “droga dell’amore”. È quanto emerso durante una perquisizione notturna tra giovedì e venerdì, disposta dalla Procura di Como nell’ambito di un’indagine per rapina. In manette è finito un trentenne residente in un paese del Tradatese, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Secondo gli investigatori, proprio quella sostanza sintetica – che aumenta energia e libido – potrebbe essere stata usata durante un primo episodio denunciato da un professionista comasco: l’uomo aveva raccontato di aver passato la notte con qualcuno conosciuto su un’app di incontri e, al risveglio, di aver scoperto che la sua auto e i suoi soldi erano spariti.

Al momento del blitz, il trentenne si trovava con un’altra persona conosciuta online. Davanti agli agenti ha ammesso di aver acquistato la Mdpv via internet. Dopo l’arresto, sabato mattina è comparso davanti al Tribunale di Varese per l’udienza di convalida. Il giovane è stato rimesso in libertà con obbligo di firma in caserma, in attesa del processo per direttissima. Ha ottenuto il rito abbreviato subordinato però a una perizia tossicologica. L’analisi servirà a stabilire se parte della marijuana sequestrata fosse “light”.

