Groane

MISINTO – La Misinto Bierfest 2025 si avvia alla conclusione con l’ultimo atteso fine settimana di festa, in programma giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 luglio. Tre serate che promettono emozioni, divertimento e una partecipazione ancora una volta all’altezza delle aspettative. L’appuntamento di sabato sarà speciale, con una serata che – grazie allo spettacolo pirotecnico – entrerà nella storia della manifestazione.

Per le tre serate l’apertura è fissata per le 17.30: fin dal tardo pomeriggio sarà possibile vivere l’atmosfera estiva dell’area beach, con sabbia vera, sdraio, arrosticini abruzzesi e birra ghiacciata in un contesto rilassato e vacanziero.

Accanto alla beach zone, la festa continuerà sotto al grande tendone con i piatti tipici della tradizione bavarese e accompagnati da sei specialità brassicole della Franconia, comprese la birra analcolica e la radler naturale, molto apprezzate soprattutto dal pubblico giovane per un approccio al consumo più consapevole.

Sabato 19 luglio il ritmo della serata sarà scandito dal DJ set coinvolgente di Rudy Neri: musica, luci e, nella parte finale dello spettacolo musicale, l’area beach si trasformerà in una pista alternativa sulla sabbia dove ballare a piedi scalzi e respirare lo spirito dell’estate.

La grande novità dell’edizione 2025 sarà lo spettacolo pirotecnico: i fuochi d’artificio illumineranno la notte di Misinto, regalando un’emozione collettiva che culminerà nel momento simbolico e tanto atteso della canzone Sierra Madre, colonna sonora finale della manifestazione. Un brano che ogni anno unisce e commuove salutando l’edizione appena conclusa e proiettando lo sguardo al futuro.

“La festa di sabato che abbiamo organizzato per chiudere la Misinto Bierfest 2025 sarà spettacolare – commenta Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. Invitiamo tutti a partecipare a una serata che lascerà il segno, con una grande atmosfera sulla sabbia e uno spettacolo pirotecnico emozionante che accompagnerà Sierra Madre. Un momento che resterà nel cuore di tutti.”

La Misinto Bierfest si conferma sempre più una festa della famiglia e dell’intera comunità, capace di accogliere generazioni diverse in un clima di allegria, condivisione e solidarietà.

Ultimo weekend della Misinto Bierfest 2025

Giovedì 17 luglio: MEGAMAX

Venerdì 18 luglio: VOCI INCONTROLLATE

Sabato 19 luglio: RUDY NERI + spettacolo pirotecnico

Dove: Mönchshof Stadl, via Marconi – Misinto (MB)

Apertura serale: ore 17.30