SARONNO – Giovedì 9 luglio torna a Saronno la rassegna “Storie di cortile”, l’iniziativa itinerante che porta musica e racconti tra corti e piazze, coinvolgendo diverse città in un percorso culturale fatto di atmosfere intime e note dal vivo. L’appuntamento si terrà dalle 21 nel suggestivo cortile di Casa Morandi, in viale Santuario 2.

Protagonista della serata sarà Session Americana, rock band dal sound coinvolgente, capace di trasportare il pubblico in una dimensione sospesa, tra presente e tradizione. Attorno a un solo microfono a condensazione, cinque o sei musicisti si alterneranno con strumenti, voci e storie, in un concerto dal forte impatto emotivo. Nuove composizioni si intrecceranno a vecchi brani della tradizione, in un viaggio sonoro che celebra l’essenza più autentica della musica americana.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà all’auditorium Aldo Moro.

Per ulteriori informazioni: [email protected]

