SARONNO – “Ringrazio i colleghi per la fiducia, lavoreremo per potenziare e incrementare l’efficacia di questo organismo come spazio di confronto e collaborazione tra Comuni e sanità territoriale, per garantire servizi equi, vicini alle persone e realmente rispondenti ai bisogni di salute della comunità”. Con queste parole la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha commentato la sua nomina a presidente dell’Assemblea di distretto sociosanitario di Saronno.

L’elezione si è svolta nella mattinata di martedì 15 luglio, nella biblioteca del presidio ospedaliero di Busto Arsizio, dove si sono riuniti i sindaci del territorio. All’incontro erano presenti anche Daniela Bianchi, direttrice generale, e John Tremamondo, direttore socio sanitario dell’Asst Valle Olona.

Oltre alla nomina della prima cittadina saronnese, l’assemblea ha visto anche l’elezione di Cristina Borroni, sindaco di Castellanza, e Stefania Castagnoli, sindaco di Gerenzano, come nuove rappresentanti nel consiglio dei sindaci. La nomina a presidente dell’Assemblea di distretto rafforza ulteriormente l’impegno della sindaca Ilaria Pagani sul fronte della salute pubblica: la prima cittadina ha infatti deciso di mantenere per sé la delega alla sanità, segno di una volontà precisa di seguire da vicino i temi legati all’organizzazione dei servizi sociosanitari e al dialogo con le istituzioni competenti.

“Questa Assemblea rappresenta uno spazio fondamentale per rafforzare il legame tra sistema sanitario territoriale e amministrazioni comunali, nel comune impegno per la tutela della salute e del benessere dei cittadini” ha sottolineato il direttore socio sanitario Tremamondo nel suo intervento di apertura.

Il direttore ha inoltre ricordato l’importanza della cabina di regia e dell’assemblea come strumenti di coordinamento sul territorio, spiegando: “In questi mesi stiamo lavorando intensamente per dare piena attuazione ai Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni). Confido che continueremo lungo questa strada con uno sguardo condiviso, orientato all’equità e all’accessibilità ai servizi, centralizzati sulla persona”.

(foto archivio)

