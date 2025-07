Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sul futuro di palazzo Visconti La Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 156 dell’8 luglio 2025, un importante atto di indirizzo finalizzato alla revisione del progetto di valorizzazione del cortile interno di Palazzo Visconti. L’obiettivo è quello di rilanciare e concretizzare l’intervento sul cortile gentilizio dello storico edificio, strategico per la rigenerazione urbana e la promozione culturale della città.

Il progetto sul Palazzo è stato originariamente sostenuto da Regione Lombardia tramite due importanti contributi per un valore complessivo di 900.000 euro: 500.000 euro nell’ambito del bando “Rigenerazione Urbana” e 400.000 euro dal bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022–2024”. I fondi sono destinati alla riqualificazione di uno dei luoghi simbolo di Saronno, in un’ottica di fruizione culturale continuativa, sicurezza, inclusività e rigenerazione sociale.

A seguito della risoluzione del contratto con l’appaltatore per gravi inadempienze e alla luce delle prescrizioni recentemente comunicate dalla Soprintendenza, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare un riesame completo del progetto. La volontà è quella di superare le precedenti soluzioni, ormai non più compatibili con i tempi e gli obiettivi, per adottare una proposta che risponda pienamente ai requisiti tecnici e culturali richiesti.

Il nuovo indirizzo prevede:

un ripensamento funzionale del cortile, che ne favorisca la fruizione tutto l’anno, anche attraverso eventi culturali e iniziative civiche;

il pieno rispetto delle prescrizioni conservative indicate dalla Soprintendenza, con particolare attenzione al recupero dei serramenti storici rimossi;

massima attenzione alla garanzia di sicurezza, presidio e fruizione dell’area in modo continuativo;

la salvaguardia dei finanziamenti già concessi.

“È un’azione necessaria per tutelare l’interesse pubblico – afferma la sindaca Ilaria Pagani – e restituire ai cittadini un luogo centrale per la cultura e la vita della comunità. Palazzo Visconti non è solo un edificio, è un simbolo che dobbiamo restituire alla città, aperto e vivo”.

La Giunta ha affidato agli uffici tecnici comunali il compito di elaborare una nuova proposta progettuale compatibile con i vincoli tecnici e le scadenze amministrative: 30 settembre 2025 per il bando Commercio e 31 gennaio 2026 per il bando Rigenerazione Urbana.

L’Amministrazione conferma l’impegno per una valorizzazione sostenibile e partecipata del patrimonio storico, trasformando le grandi difficoltà in un’opportunità per realizzare un progetto solido, coerente e capace di produrre valore nel tempo per la città.

