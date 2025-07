Città

SARONNO – Dopo 36 anni di servizio alla città, Dolce Frutta si prepara a salutare i suoi clienti, lasciando un vuoto nel cuore del commercio saronnese. Lo storico negozio di frutta e verdura, situato in piazza Caduti Saronnesi, era attivo da quasi mezzo secolo ed è stato gestito negli ultimi 36 anni da Marina e Stefano, che ora hanno deciso di andare in pensione. Una scelta arrivata al termine di un lungo percorso fatto di lavoro quotidiano, relazioni sincere e impegno costante.

Non solo un punto vendita, Dolce Frutta è stato per decenni un luogo familiare, riconoscibile e caro a molti. Un presidio di qualità e fiducia dove clienti e passanti potevano contare su un sorriso, un consiglio e un’atmosfera accogliente. Con Stefano al suo fianco, Marina ha costruito giorno dopo giorno una realtà che ha accompagnato la vita di tante famiglie.

In questi giorni, a rendere ufficiale la chiusura che arriverà a fine mese è stato un cartello affisso in vetrina con un messaggio rivolto a chi ha condiviso questo lungo cammino:

“36 anni insieme. Cari clienti e amici, dopo 36 anni di attività, è arrivato il momento di salutarci e chiudere il Dolce Frutta. Siete stati molto più che clienti; siete stati parte della nostra famiglia. Ogni sorriso, ogni parola gentile, ogni gesto di fiducia ci ha riempito di gioia e ci ha dato la forza per continuare. Grazie di cuore per averci accompagnato lungo questo meraviglioso percorso. È stato un onore servirvi. Con infinita gratitudine, Marina e Stefano”.

Un saluto semplice e sentito, che testimonia il valore umano di un’attività portata avanti con passione.

