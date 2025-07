Solaro

SOLARO – Primi passi mossi giovedì 10 luglio in Villa Borromeo per la formulazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). In mattinata sono state invitate in Municipio le associazioni del territorio ed i soggetti interessati per l’istituzione dell’ambito di consultazione permanente sull’accessibilità cittadina.

Il Peba è lo strumento necessario di cui i Comuni devono dotarsi per l’accessibilità e l’usabilità dell’ambiente costruito, inclusione sociale e benessere ambientale. Grazie al lavoro degli uffici, il Comune di Solaro ha ottenuto un finanziamento di 6.500 euro su un piano economico di 20.000 euro per la progettazione del piano ed ha incaricato lo Studio Pim per la funzione. Si tratta della stessa agenzia tecnica che ha supportato il Comune nella stesura del Piano di Governo del Territorio, procedimento concluso da poche settimane.

Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche andrà approvato entro il 30 giugno 2026 al termine di un percorso partecipato che coinvolgere i soggetti interessati ma anche la cittadinanza, con questionari e momenti informativi e di confronto da organizzare sul territorio. Seguirà le linee guida promulgate da Regione Lombardia del 2021 ed avrà una programmazione pluriennale degli interventi in un arco temporale di almeno un decennio, che coinvolge tutti gli assessorati e tutti i settori dell’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo finale è quello di arrivare alla stesura definitiva di un Peba che tenga conto dell’esigenze di tutti, integrandosi correttamente con il piano della mobilità ed il piano del traffico urbano. In questo campo il modello saranno strade con corsie adatte al passaggio delle auto, ma anche marciapiedi con spazio a sufficienza per i portatori di disabilità e percorsi pedonali riservati, attraversamenti sicuri e parcheggi laterali.

Maurizio Castelnovo, assessore all’Urbanistica: “Dopo l’adozione del nuovo Pgt che ci ha impegnati negli ultimi anni in un lavoro fondamentale di confronto con la cittadinanza e con i tecnici per programmare il futuro urbanistico di Solaro, affrontiamo ora la redazione del Peba con la stessa volontà di proiettare il paese verso un futuro di accessibilità e fruibilità per tutti, soprattutto per chi porta con sé delle fragilità. La riunione con associazioni e soggetti interessati è stato un primo passo. Continueremo con quest’apertura alla cittadinanza ed anzi ci impegniamo a coinvolgere quante più persone possibili, perché contiamo molto sulle indicazioni che sorgeranno. Compito del Comune sarà accettare proposte e critiche in modo informato, dando successivamente delle priorità d’intervento, con particolare attenzione all’accessibilità degli edifici e delle aree pubbliche. Naturalmente sappiamo che adeguare il 48% di territorio urbanizzato e 45 chilometri di strade comporterà costi notevoli, anche per questo auspichiamo che questo genere di piani di superamento delle barriere architettoniche diventino di valenza nazionale, con la promulgazione di bandi e la promozione di agevolazioni, e non siano lasciati alle sole capacità economiche dei Comuni”.