Groane

CERIANO LAGHETTO – Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Pastasciutta antifascista promossa dalle liste civiche delle Groane. Dopo Cogliate e Lazzate, sarà Ceriano Laghetto a ospitare l’iniziativa, in programma sabato 19 luglio a partire dalle 20 in piazza Lombardia.

La serata prende spunto da un fatto storico ben noto: il 25 luglio 1943, alla notizia della destituzione di Mussolini, la famiglia Cervi scese in strada offrendo pastasciutta a tutto il paese per festeggiare la fine del fascismo. Una festa spontanea e popolare, divenuta simbolo di libertà, resistenza e speranza.

L’iniziativa è promossa da Orizzonte Comune (Ceriano Laghetto), Lazzate in Movimento, Insieme per Misinto e Progetto in Comune (Cogliate), in collaborazione con associazioni del territorio. Durante la serata sarà offerta una cena a base di pastasciutta e un dolce e si terranno momenti musicali e culturali. Tra gli ospiti, Marco Massari e Alberto N.A. Turra accompagneranno la serata con un intervento artistico pensato per valorizzare la memoria storica e i valori democratici.

“È un’iniziativa che unisce memoria e partecipazione – spiegano gli organizzatori – e che vuole essere aperta, accogliente, capace di parlare a tutti e tutte. La storia della famiglia Cervi è patrimonio condiviso: ricordarla insieme, in piazza, è un modo per far vivere ancora oggi quei valori.”

Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 17 luglio, compilando il modulo disponibile online sui canali social delle liste civiche. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 20 luglio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09