SARONNO – GERENZANO – Una dolce novità per Villaggio Amico e per gli amanti del gelato: la gelateria Ambrogino di Saronno ha creato un nuovo gusto dedicato alla comunità sanitaria, frutto di una collaborazione speciale.

Gli ingredienti scelti sono polpa di guava, banana, spirulina e acqua di cocco e rappresentano un omaggio ai valori e all’identità di Villaggio Amico: la freschezza e la vitalità dei servizi offerti; il richiamo all’acqua e alla piscina che animano la vita quotidiana di tutti gli ospiti; i colori vivaci del logo.

Il gelato “Villaggio Amico” è stato presentato e degustato da ospiti e familiari in occasione della Festa del Centro Diurno Disabili di Gerenzano tenutasi lo scorso venerdì ed assaggiato dagli ospiti della RSA direttamente nella gelateria nel quale è stato creato. Un’iniziativa che unisce gusto, solidarietà e territorio, per celebrare insieme la bellezza della condivisione.

