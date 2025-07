Comasco

ROVELLO PORRO –Era nascosta in una soffitta, probabilmente dimenticata da decenni, la granata risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovata nella mattinata di domenica 14 luglio in un edificio abbandonato in vialetto Porro, a pochi passi dal centro di Rovello Porro.

A individuare l’ordigno sono stati alcuni operai impegnati in un intervento di ristrutturazione. Immediata la chiamata ai carabinieri della stazione di Turate, che si sono recati sul posto per le verifiche del caso. Si trattava di una granata d’artiglieria inglese, apparentemente in buono stato, ma già disinnescata. Come hanno spiegato i militari, l’involucro conteneva ancora tritolo, ma non presentava rischi immediati.

Per maggiore sicurezza è comunque stato attivato il protocollo di intervento: sul posto sono stati chiamati gli artificieri del comando di Milano, che hanno messo in sicurezza la zona e pianificato un sopralluogo tecnico per il brillamento dell’ordigno. Tutte le operazioni si sono svolte senza criticità.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09