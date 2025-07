Sport

CARONNO PERTUSELLA – Un fine settimana all’insegna della velocità e della determinazione ha visto protagonisti gli atleti dell’Asd Pattinaggio Caronno, impegnati a San Giorgio delle Pertiche (Padova) per la diciottesima edizione del “Trofeo per la Vita”, evento nazionale organizzato in collaborazione con Avis.

L’appuntamento ha coinvolto numerose categorie, con una presenza caronnese che ha saputo distinguersi non solo per i risultati sportivi, ma anche per la coesione e lo spirito di gruppo mostrati durante tutta la trasferta.

Le gare sono iniziate sabato, con gli “Allievi“: Chiara Cioffi, Nicole Groppi Nidola, Martina Minotti e Matteo Carulli hanno ottenuto buoni piazzamenti, contribuendo al punteggio generale della squadra. Viola Sozzi e Letizia Castelnovo, grazie a ottime prestazioni, sono riuscite ad accedere alla finale della 10.000 metri a eliminazione, aggiungendo prestigio alla partecipazione del gruppo.

La domenica è stata dedicata ai più giovani. Al mattino si sono alternati sulla pista i “Giovanissimi” (Alice Zoni, Serena Pretto, Alessia Romeo, Stella Muhammad ed Emanuele Caccamo) e gli “Esordienti“, rappresentati da Linda Airoldi, Giorgia Zoni, Tommaso Bifulco e Riccardo Sozzi. Tutti hanno gareggiato con entusiasmo, riuscendo a ottenere buone posizioni e, soprattutto, a vivere l’esperienza con divertimento e passione.

Nel tardo pomeriggio, è toccato alla categoria “Ragazzi”, con Simone Campagna che ha saputo distinguersi nella 5000 metri a eliminazione, regalando una finale combattuta e coinvolgente che ha chiuso in bellezza la giornata.

A fine manifestazione, il team ha raggiunto il 25esimo posto in classifica generale, ma più dei numeri ha contato l’atmosfera vissuta: la società ha voluto sottolineare il clima positivo che ha accompagnato l’intero weekend, evidenziando la forza del gruppo, l’impegno dei giovani pattinatori e la presenza costante degli allenatori Mattia Pigozzi, Elisa Preatoni e Federica Oliva, che hanno seguito e sostenuto gli atleti fino all’ultimo metro di gara.

(foto dalla pagina Facebook dell’and Pattinaggio Caronno)

