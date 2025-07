Cogliate

COGLIATE – SOLARO – Due locali simbolo della tradizione e dell’identità commerciale delle Groane sono stati insigniti del titolo di “Attività Storica e di Tradizione” da Regione Lombardia. Si tratta del Bar Gelateria La Rosa di Solaro e del Ristorante La Madonnina di Cogliate, premiati per oltre mezzo secolo di attività continua sul territorio.

A Solaro, in via Pellizzoni 11, il Bar La Rosa, aperto nel 1969, è da anni un punto di ritrovo per generazioni di residenti nel cuore del centro del paese.

A Cogliate, invece, in via Petrarca 6/8, il riconoscimento va allo storico Ristorante La Madonnina, attivo fin dal 1956. Gestito dalla società Basilico Snc di Villa Massimo e Villa Giovanni, è apprezzato per la sua cucina tradizionale e per l’ambiente accogliente, che negli anni ha saputo investire in innovazione.

Il riconoscimento arriva nell’ambito dell’aggiornamento dell’albo regionale delle attività storiche, che quest’anno si arricchisce di 591 nuove imprese: 300 negozi, 132 botteghe artigiane e 159 locali storici, per un totale complessivo di 4.477 realtà premiate in tutta la Lombardia.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ha sottolineato il valore di queste imprese per il territorio: “Il marchio di Attività Storica e di Tradizione rappresenta il grazie di Regione nei confronti di chi ha saputo costruire, innovare e resistere. Queste attività sono un presidio di comunità, occupazione e identità locale. Regione Lombardia sarà sempre al fianco di queste eccellenze”.

Un riconoscimento che celebra la tenacia e l’impegno di chi, giorno dopo giorno, ha saputo trasformare la propria attività in un punto fermo per intere comunità.

