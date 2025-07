Groane

SOLARO – Prende il via oggi, mercoledì 17 luglio, il Beer & Sound Festival all’area feste di corso Berlinguer. Un appuntamento ormai fisso dell’estate solaresi, promosso dall’associazione Il Pensiero Libero, che per otto serate consecutive porterà sul palco concerti dal vivo, accompagnati da birra artigianale e cucina da strada.

Ad aprire la rassegna sarà il cantautore Povia. A seguire, ogni sera un tributo diverso a grandi nomi della musica italiana e internazionale: giovedì 18 i Bkg con i successi di Negramaro e Modà, venerdì 19 spazio a Ligabue con Da Zero a Liga. Sabato 20 luglio sarà la volta dei The Flashover.

Giovedì 24 luglio toccherà agli Still Love You con un omaggio ai Queen, il palco sarà poi dei Big Ones (25 luglio), tribute band degli Aerosmith, i Vaskom (26 luglio) con i brani più celebri di Vasco Rossi, e gran finale domenica 27 con The Goose Bumps.

Confermato street food, birra alla spina e un’area ristorante coperta. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Solaro.

