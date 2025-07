CESANO MADERNO – Furbetti della spazzatura che si liberavano dei rifiuti domestici gettandoli dal finestrino o lasciandoli nei cestini pubblici sono stati tutti identificati e sanzionati grazie alle fototrappole.

È questo il bilancio degli ultimi controlli effettuati dalla polizia locale di Cesano Maderno. Le telecamere hanno immortalato un cittadino mentre, in via Trento nel quartiere di Cassina Savina, abbandonava sacchi di spazzatura gettandoli da un’auto ferma a bordo strada. Grazie al numero di targa, gli agenti sono risaliti all’identità del responsabile, convocato poi in caserma e sanzionato con una multa di 100 euro per la violazione del regolamento di igiene urbana, di polizia urbana e del codice della strada.

Sempre nei giorni scorsi, un altro trasgressore è stato sorpreso in zona Villaggio Snia durante un controllo in abiti civili del Nucleo Tutela Ambientale. L’uomo stava conferendo rifiuti domestici in un cestino stradale posizionato tra via Udine e via Magenta. Anche in questo caso è scattata la sanzione prevista dal regolamento.

Nel corso dell’attività di presidio del territorio, gli agenti hanno inoltre elevato una multa a un cittadino colto in flagranza mentre bruciava sterpaglie in via Di Vittorio, in violazione dell’articolo 10 del regolamento di polizia urbana, che vieta la combustione all’aperto per prevenire il rischio di incendi.

L’attività di contrasto agli illeciti ambientali non si ferma: nelle ultime tre settimane il Nucleo Tutela Ambientale ha effettuato otto operazioni di posizionamento e recupero delle fototrappole, emesso undici verbali per errato conferimento dei rifiuti in collaborazione con Gelsia, redatto due verbali a seguito di riprese delle telecamere e inviato dodici segnalazioni all’ufficio competente per l’abbandono di rifiuti sul territorio. A questi si aggiunge anche una sanzione per il deposito irregolare di cestini lungo la strada.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianpiero Bocca: “Ringrazio gli assessori Manuel Tarraso e Donatella Migliorino, così come il comandante Gabriele Caimi e gli agenti della polizia locale, impegnati in questa attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. La rimozione dei cassonetti gialli, a seguito di continui comportamenti incivili, sta funzionando. L’amministrazione comunale, che non intende arrendersi al malcostume, sta mettendo in atto strategie diversificate ed efficaci per arginare questo bruttissimo fenomeno e allo stesso tempo continuare ad offrire un servizio importante ai cittadini”.

