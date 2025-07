SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 16 luglio, spiccano la chiusura di un’attività storica a Saronno e il ritrovamento di un ordigno bellico durante alcuni lavori. Grande attenzione anche per un arresto legato allo spaccio, l’addio di don Fabio alla parrocchia di Rovello Porro e un’iniziativa solidale che si gusta… in gelateria.

Chiude dopo molti anni di attività lo storico fruttivendolo di via San Giuseppe a Saronno. La titolare ha salutato i clienti con parole affettuose, ringraziandoli per aver fatto parte della sua quotidianità.

Durante i lavori in un edificio dismesso è stata rinvenuta una granata risalente alla Seconda guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per la messa in sicurezza dell’area.

Un trentenne è stato arrestato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di tre etti di marijuana e della cosiddetta “droga dell’amore”. L’uomo è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

Don Fabio Molteni lascia la parrocchia di Rovello Porro dopo oltre vent’anni di ministero. L’annuncio è stato dato durante le celebrazioni del fine settimana.

Un nuovo gusto di gelato, esotico e solidale, è arrivato a Saronno. Dedicato a Villaggio Amico, unisce sapori tropicali e impegno sociale grazie a una collaborazione tra la struttura e una gelateria locale.

