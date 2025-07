Città

SARONNO – Un casco, un sogno e tanta grinta sotto la tuta: Cecilia Scottini, giovane talento di Saronno, ha scritto una pagina di storia del motociclismo italiano conquistando il titolo di migliore donna di tutte le classi del Campionato Mes Moto4 Fmi 2025. A soli 14 anni, ha dominato in pista con una determinazione che ha lasciato il segno, non solo nella sua categoria ma su tutto lo schieramento femminile.

A rendere il suo traguardo ancora più straordinario è la maturità con cui ha affrontato un’intera stagione da protagonista, distinguendosi tra piloti più grandi ed esperti. Cecilia ha conquistato i riflettori grazie a una guida decisa, pulita e sempre al limite. Tutto questo sotto i colori del prestigioso Team Pileri, storica scuderia del motociclismo italiano che ha creduto in lei fin dal primo giorno.

Una stagione perfetta, fatta di coraggio, tecnica e una fame di vittoria che ha infiammato ogni staccata. Cecilia ha saputo imporsi con uno stile di guida che unisce istinto e razionalità, costruendo gara dopo gara un percorso che l’ha portata a essere la miglior pilota donna dell’intero Campionato Moto Estate, vera regina delle due ruote al femminile.

“È difficile spiegare cosa provo – ha commentato Cecilia con il sorriso ancora impolverato di pista – questo premio non è solo mio, è del mio team, della mia famiglia, di chi ha sempre creduto in me. Ogni weekend in sella è una sfida, ma anche un sogno che si realizza. E questo è solo l’inizio”.

A celebrare questo successo anche Francesco Pileri, team manager e figura storica del motociclismo italiano: “Cecilia ha qualcosa di speciale. Non è solo velocità pura, è intelligenza in gara, lucidità nei momenti difficili e una voglia incredibile di crescere. Vederla primeggiare in un campionato così competitivo, a soli 14 anni, è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team. Crediamo in lei, e il meglio deve ancora venire”.

Il riconoscimento come migliore donna di tutto il Mes Moto4 Fmi non è solo una medaglia, ma un messaggio chiaro: le ragazze in moto non solo ci stanno, ma vincono. Cecilia Scottini è oggi un simbolo per tante giovani che vogliono salire in sella, sfidare i limiti e prendersi il loro posto in griglia.