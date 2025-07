Politica

SARONNO – Sarà presente anche la sindaca Ilaria Pagani, insieme al consigliere regionale Samuele Astuti e Emilio Del Bono, vicepresidente del consiglio regionale, alla “Festa della Schiranna”, per parlare della sanità sul territorio, una tematica che tocca da vicino Saronno e tutto il Varesotto.

“Venerdì sera alla Festa della Schiranna parleremo insieme di salute, territorio e comunità. Costruire una sanità vicina alle persone è una sfida che riguarda tutti noi e sarà un’occasione preziosa per confrontarci”: così il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti annuncia l’incontro pubblico “Sanità di prossimità: il futuro è locale”.

L’evento, che si terrà il 18 luglio, alle 20.45, in via Vigevano 26 a Varese, si inserisce all’interno dell’iniziativa “Feste de l’Unità” del Partito Democratico, un tradizionale appuntamento nel Varesotto. La rassegna alterna momenti di dibattito e di incontro, anche insieme a politici e ospiti di rilievo nazionale e locale, a momenti di musica e festa.

Gli ultimi appuntamenti della rassegna si terranno dal 17 al 20 luglio, ossia il secondo weekend de la festa del Bosco di Capra a Vergiate, e dal 25 al 27 luglio per la Festa de l’Unità del Lago a Germignaga.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09