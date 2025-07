Politica

SARONNO – Il primo commento “a caldo” alla notizia del cambiamento del progetto di Palazzo Visconti è di Novella Ciceroni capogruppo di Obiettivo Saronno. QUI LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

“Chiunque fosse stato chiamato ad amministrare Saronno si sarebbe trovato a gestire l’emblema dello sfacelo dell’amministrazione Airoldi/Gilli di cui va detto, l’attuale Sindaco faceva parte come Assessore e quindi ha votato tutti i relativi provvedimenti: la “gabbia metallica” come attuazione del bando Regionale per la rigenerazione urbana del cortile e dei luoghi limitrofi a Palazzo Visconti. Progetto fallimentare sin dall’inizio che non mi ha mai trovato d’accordo come confermano le mie dichiarazione”.

Da Ciceroni quindi una condivisione della scelta di rinunciare all’arena metallica anche se con una dose di amarezza: “Quindi bene dire addio definitivamente all’ “Arena Metallica” nella speranza di riuscire nei tempi strettissimi a utilizzare i fondi messi a disposizione dalla Regione: intanto 5 anni sono passati e buona parte dei 900.000 euro sono stati già spesi inutilmente”.

