SARONNO – La recinzione è ancora aperta, così come la porta di legno che dovrebbe chiudere l’accesso al cortile dove non resta davvero poco del progetto precedente solo alcune aree delimitate e l’erba alta. Oggi così si presenta palazzo Visconti in attesa della rigenerazione che la giunta Pagani è pronta a ripensare. Ma come siamo arrivati a questo punto?

2021-2023– BANDO E AVVIO LAVORI

Il percorso per la riqualificazione del cortile di Palazzo Visconti ha preso il via nel giugno 2021, quando il Comune ha ottenuto due importanti finanziamenti regionali: 500.000 euro dal bando “Rigenerazione Urbana” e 400.000 euro da “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022–2024”, per un totale di 900.000 euro. L’obiettivo era restituire nuova vita a uno degli spazi più rappresentativi del centro, trasformandolo in un’area per eventi culturali e sociali, anche attraverso l’installazione di una struttura amovibile. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di una struttura metallica reticolare a pianta circolare, modulabile a spicchi e collocata al centro del cortile di Palazzo Visconti. Il palco era stato pensato sul lato opposto all’ingresso, in modo da utilizzare la facciata interna come quinta scenica, valorizzando l’architettura esistente. Particolare attenzione era stata riservata all’accessibilità e alla sicurezza: il pavimento doveva essere livellato e compatibile con il transito di sedie a rotelle, mentre gli accessi sarebbero stati regolati tramite cancello e androne, consentendo lo svolgimento di eventi anche durante eventuali fasi di restauro dell’edificio. Altro elemento centrale era la portabilità: l’intera struttura era progettata per essere smontata, trasportata e riutilizzata in altri spazi cittadini, anche in versioni ridotte, per adattarsi a contesti diversi.I lavori sono stati avviati nel luglio 2023.

GIUGNO 2024 – STOP AI LAVORI PER DECISIONE DELLA SOPRINTENDENZA

Nel giugno 2024 è arrivato il primo colpo di scena: la Soprintendenza ha disposto la sospensione dei lavori, ritenendo necessarie ulteriori verifiche tecniche e storiche. Alcune soluzioni progettuali sono state giudicate non compatibili con i vincoli architettonici del cortile, mettendo in discussione la prosecuzione dell’intervento nella sua forma originaria.

GENNAIO 2025 – RIPRESA DEL CANTIERE E NUOVI OSTACOLI

I lavori sono ripresi a gennaio 2025, ma il cantiere ha subito presto nuovi rallentamenti. L’azienda incaricata dei lavori ha lamentato criticità pesanti: ritardi nei pagamenti, modifiche continue ai progetti, presenze abusive all’interno dell’area di cantiere e problemi legati alla sicurezza. Il clima di tensione ha portato a un nuovo blocco del cantiere.

MAGGIO 2025 – COMUNE REVOCA IL CONTRATTO

Nel maggio 2025, a fronte della situazione ormai insostenibile, il Comune ha deciso la rescissione del contratto con l’impresa esecutrice. La ditta ha annunciato di voler adire le vie legali per tutelarsi, mentre il commissario prefettizio Antonella Scolamiero – in carica in quel periodo – ha confermato la presenza di occupazioni abusive e ha richiesto l’installazione di un impianto d’allarme non invasivo, in accordo con la Soprintendenza, per tutelare il sito.

INIZIO LUGLIO 2025 – IL NUOVO INDIRIZZO DELLA GIUNTA PAGANI

Con l’insediamento della nuova Amministrazione, la Giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani ha approvato un atto di indirizzo che segna una vera e propria svolta nel progetto. L’obiettivo è sviluppare una proposta più coerente con il valore storico del palazzo: niente struttura metallica, recupero dei serramenti originali, attenzione all’identità architettonica e rispetto delle scadenze dei bandi regionali – fissate al 30 settembre 2025 per il Commercio e al 31 gennaio 2026 per la Rigenerazione Urbana.

LE PAROLE DELLA SINDACA ILARIA PAGANI

“È un’azione necessaria per tutelare l’interesse pubblico – ha dichiarato la sindaca Ilaria Pagani – e restituire ai cittadini un luogo centrale per la cultura e la vita della comunità. Palazzo Visconti non è solo un edificio, è un simbolo che obbiamo restituire alla città, aperto e vivo”.

PROSSIMI PASSI – LA NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE

La Giunta ha affidato agli uffici tecnici comunali l’elaborazione di una nuova proposta progettuale. L’obiettivo è trasformare le criticità incontrate in un’occasione di rilancio per uno dei luoghi più significativi del centro storico, garantendo funzionalità, sicurezza e qualità culturale.

